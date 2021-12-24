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    Likidite nedir

    Sahip olduğunuz finansal ürünlerin daha hızlı bir şekilde nakde çevrilebilmesi durumuna likidite denir.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:05
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    Likidite nedir

    Finansal bir ürünün nakde çevrilebilme kolaylığına 'likidite' denilmektedir.

    Kişiye ait ev, otomobil gibi menkul kıymetler likit ürünlere örnek olabilmektedir.

    İSTEDİĞİMİZ HER AN NAKDE ÇEVİREBİLME ÖZELLİĞİ TAŞIR

    Piyasa likiditesi, kişinin ya da şirketin varlık fiyatında büyük bir değişikliğe neden olmadan, mevcut varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir.

    Likidite, özellikle ürün satışının hızı ile satılabileceği fiyat arasında olan değişimin ne yüksek olduğuyla alakalıdır.

    BİR PİYASADA LİKİDİTE FAZLA İSE SATIŞ DA FAZLADIR

    Sahip olmanız gereken likit varlıkların miktarı, aylık giderlerinizin ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, bir dizi faktöre bağlıdır.

    Likit bir piyasada hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmezken; likit olmayan bir piyasada, hızlı bir şekilde satış yapmak fiyatının daha hızlı düşmesine sebep olur.

    Likidite nedir #1

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