Lityum karbonat nedir

Türkiye'de ilk kez üretimine başlanan lityum karbonat, dünyadaki kaya ve minerallerde doğal olarak bulunan kimyasal bir elementtir.

Lityum karbonat doğal olarak zabuyelit mineralinde bulunur, 1987 yılında Tibet gölü olan Zabuye'de bulunmuştur, ancak son derece nadirdir. Aynı zamanda, 1940 yıllarında geri kullanılmaya başlayan ilk psikiyatrik ilaçtır.

Lityum karbonat, ilaçlarda en yaygın kullanılan lityum şeklidir. Bipolar bozukluk ve depresyon gibi psikiyatrik durumları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

LİTYUM KARBONAT KULLANIM ALANLARI

Lityum karbonatın kullanımı, iyi bilinmeyen bir madde için şaşırtıcı derecede çoktur. Katot üzerindeki bulunuşu, gaz varsa bir elektrokimyasal tepkimeye neden olan katı hal karbon dioksit dedektörlerinde önemlidir.

İlk bakışta, lityum karbonat ilgi çekmeyen beyaz bir toz gibi görünmektedir; ancak tıptaki önemi, havai fişeklere koyu kırmızı renk vermesi ve çömlek sırlarındaki renkleri parlaklaştırması, hayatları biraz daha iyi yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Lityum karbonat seramik ve camlarda değerli bir rol oynar.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİLİ YAPILACAK

Lityum karbonat üretimi ile ilgili Türkiye'de aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlanıyor.

Başlangıçta 10 ton /yıl olacak pilot üretim, kısa süre içerisinde 600 ton/yıl’a çıkarılacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacaktır.

HASTALIK TEDAVİLERİNDE KULLANILIYOR

Lityum karbonatın en aykırı uygulaması bipolar bozukluk (manik depresif bozukluk) için kullanılmasıdır. Lityum karbonat, keşfinden otuz yıl geçmeden eczane raflarında yerini almıştı.

İlk olarak reçete edilmesi mesane taşlarının çözünmesine yardımcı olması içindir; daha sonra guttan romatizmaya kadar ve baş ağrılarından oluşan bir seri hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır.