Lokavt nedir

Greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırmasına 'lokavt' denir. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasıdır.

Lokavt, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

Lokavtın uygulanması halinde, üretim veya satışa yönelik olmamak şartıyla niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan personel ile güvenlik elamanları dışında hiçbir işçi çalıştırılamaz.

İşveren, bu sürede başka işçi de alamıyor. İşçilerin iş sözleşmeleri ise grev ve lokavt süresince askıda kalır.

LOKAVT YASAK OLAN MESLEK GRUPLARI