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Lokavt nedir
Greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırmasına 'lokavt' denir. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasıdır.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 16:33
Lokavt, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.
Lokavtın uygulanması halinde, üretim veya satışa yönelik olmamak şartıyla niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan personel ile güvenlik elamanları dışında hiçbir işçi çalıştırılamaz.
İşveren, bu sürede başka işçi de alamıyor. İşçilerin iş sözleşmeleri ise grev ve lokavt süresince askıda kalır.
LOKAVT YASAK OLAN MESLEK GRUPLARI
- Can ve mal kurtarma işlerinde,
- Su, elektrik, gaz, termik santralleri besleyen linyit üretimi, tabi gaz, petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı gibi toplum yararı ve ihtiyacı için çalışılan yerlerde,
- Mezarlıklarda, Cenaze ve tekfin işlerinde,
- İlaç üreticileri kapsam dışı olmak üzere, aşı ile serum imal eden işletmelerde, hastahane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde,
- Eğitim kurumlarında, çocuk bakım, kreş gibi yerlerde ve huzurevlerinde,
- Mili Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde, grev ve lokavt yapılması yasaktır.