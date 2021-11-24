Lomber diskopati nedir

Halk arasında bel fıtığı olarak bilinen lomber diskopati, lomber disk denilen omurlar arasındaki kıkırdak dokunun taşarak bacağa giden sinir köklerini sıkıştırması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Son yıllarda oldukça sık rastlanılan bir hastalık olarak kabul edilen lomber diskopati, omurgayı oluşturan omurlar arasındaki disklerin doku yıkımı veya kireçlenmeye bağlı olarak dışarıya taşıp sinir köklerine veya etraflarındaki dokulara baskı yapmaları sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Özellikle hareket ve duruş bozukluklarında ani durumlarda oluşan bir rahatsızlık olarak bilinen lomber diskopati, belden bacağa doğru yayılan ağrı ile kendini göstermektedir.

LOMBER DİSKOPATİNİN NEDENLERİ

Lomber diskopatinin nedenleri genellikle mekaniktir. Yani uzun duruş, oturuş bozuklukları, fazla kilo, bel ve karın kaslarının zayıflığı, travma, bel omurgalarına ve disklerine binen yükün ani olarak veya uzun süreli artması en sık sebepler arasındadır.

Başka hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilen lomber diskopati, ailevi etkenlere bağlı olarak da oluşabilmektedir.

LOMBER DİSKOPATİNİN BELİRTİLERİ

Bel fıtığının en belirgin belirtisi, kalça içinden bacağa doğru yayılan ağrıdır. Sinir kökündeki sıkışmaya ve bel fıtığının derecesine göre ağrı ile birlikte uyuşma ve güç kaybı da olabilmektedir.

Nadiren çok ileri vakalarda idrar kaçırma şikayeti de görülebilmektedir. Bel fıtığı en sık beldeki 4. ve 5. omurlar ile 5. omur ve sakrum kemiği arasındaki disklerden gelişmektedir.

LOMBER DİSKOPATİNİN TEDAVİSİ

Diskopati tedavisinde hastanın yaşı ve hastalığın hangi boyutta olduğu tedavinin şeklini ve yöntemini belirlemek için etken olabilmektedir.

Hastada ilaçlara yanıt vermeyen şiddetli ağrılar varsa, ayakta ya da bacakta güç kaybı gelişmişse, idrar kaçırma meydana gelmişse hasta, cerrahi tedaviye alınmaktadır. Diğer durumlarda medikal ve konservatif yöntemler tercih edilmektedir.