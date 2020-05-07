Long March nedir

Long March (Uzun Yürüyüş), Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen fırlatma sistemleri ailesindeki bir rokettir.

Long March'ın geliştirme ve tasarımı, Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin himayesi altındadır. Çin, ilk uydusu Dong Fang Hong'u 24 Nisan 1970'te alçak Dünya yörüngesine fırlatmak için Long March 1 roketini kullandı. Daha sonra bu roketin yerini Long March 2 aldı.

Long March 1'in birinci ve ikinci aşamalarında nitrik asit ve asimetrik dimetil hidrazin kullanıldı ve üst parçasında spin stabilize edilmiş katı roket motoru kullanıldı.

Long March 2, Long March 3, Long March 4, ana aşamalar ve ilgili sıvı roket güçlendiriciler dinitrojen tetroksit kullanır. Long March 3 roketlerinin üçüncü aşamasında yakıt olarak sıvı hidrojen kullanan YF-73 ve YF-75 motorları yer alır.