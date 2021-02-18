Mahlep nedir

Kandil simidi başta olmak üzere hamur işlerinde kullanılan mahlep, aromatik ve şifalı bir bitkidir.

Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” anlamına gelir.

Dünyada en çok Güney Avrupa, Batı ve Kuzey Asya’da yetiştirilirken, ülkemizde ise Tokat, Amasya, Çorum, Mardin, Van, Ordu, Erzurum çevrelerinde yetiştirilmektedir.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, özellikle hamur işlerinin en önemli malzemelerinden biridir.

Mahlep gıda endüstrisi dışında başta parfüm üretimi olmak üzere kozmetik endüstrisinde, boya endüstrisinde vernik ve cila yapımında ve ilaç endüstrisinde de kullanılır.

YEMEKLERDE MAHLEP

Mahlep kullanılan en sık tarifler kandil simidi ve Paskalya çöreği..

Aromatik adının ve tariflere kattığı yumuşak dokunuşun yanı sıra, mahlebin bayatlığı geciktirme ve gevreklik verme özelliği de bulunuyor. Bu nedenle poğaça, tuzlu kurabiye, ekmek gibi hamur işlerine sıkça ekleniyor.

MAHLEP FAYDALARI