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Mahlep nedir
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 09:59
Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” anlamına gelir.
Dünyada en çok Güney Avrupa, Batı ve Kuzey Asya’da yetiştirilirken, ülkemizde ise Tokat, Amasya, Çorum, Mardin, Van, Ordu, Erzurum çevrelerinde yetiştirilmektedir.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, özellikle hamur işlerinin en önemli malzemelerinden biridir.
Mahlep gıda endüstrisi dışında başta parfüm üretimi olmak üzere kozmetik endüstrisinde, boya endüstrisinde vernik ve cila yapımında ve ilaç endüstrisinde de kullanılır.
YEMEKLERDE MAHLEP
Mahlep kullanılan en sık tarifler kandil simidi ve Paskalya çöreği..
Aromatik adının ve tariflere kattığı yumuşak dokunuşun yanı sıra, mahlebin bayatlığı geciktirme ve gevreklik verme özelliği de bulunuyor. Bu nedenle poğaça, tuzlu kurabiye, ekmek gibi hamur işlerine sıkça ekleniyor.
MAHLEP FAYDALARI
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Çok az bir nişasta oranına sahip olduğu için özellikle mahlep tohumu antidiyabetik olarak kullanılır. Antidiyabetik özelliği mahlep şekeri düşürür mü diye merak edenler için yeterli cevap olacaktır.
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Ortalama %14 karbonhidrat ve %27 yağ içermesi nedeniyle kuvvet ve enerji verir.
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İdrar söktürücü özelliği ile de bilinir.
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Nefes darlığı, astım ve karaciğer rahatsızlıklarına da iyi gelir.
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Mahlep zamkı kuvvetli bir balgam söktürücüdür.
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Böbrek sancısı ve karın ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir.
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Bileşimindeki linolenik asitler, monositik lösemi hücrelerine karşı kuvvetli stotoksik özellik gösterir. Stotoksik maddelerin kemoterapi tedavisinde kanserli hücreleri öldürmek için kullanıldığı düşünülürse mahlepin doğal bir kemoterapi etkisi sağladığı söylenilebilir.
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Kuvvetli bir antioksidan olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle kalp ve damar rahatsızlıklarını önlemede de oldukça etkilidir.
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Günlük kalsiyum ihtiyacının % 16’sını karşılayabilen mahlep kemik gelişiminde de etkilidir.