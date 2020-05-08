Mahrem nedir

İslam'da evlenilmesi haram olan kişi için kullanılan bir ifadededir.

Mahrem Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir ve mahrem olmayan kimselere namahrem adı verilir.

Namahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır.

Mahremiyet olarak bilinen ifade, ikiye ayrılır. Bunlar sürekli mahremlik ve geçici mahremlik olarak adlandırılır.

Mahrem ifadesinin anlamı geniş olmakla birlikte en çok sürekli mahremlik üzerinde durulur.

SÜREKLİ MAHREMİYET

Sürekli mahremiyette evlenilmesine hiçbir zaman müsaade edilmeyen kimseler sıralanır. Bunlar şu şekilde belirtilir:

- Kan bağı olan akrabalar: Torun, evlat, anne, baba, dede, nine, kardeş, teyze, dayı, hala, amca, yeğen

- Evlilik yoluyla edinilen akrabalar: Kaynana, kayınbaba, eşlerin başkalarından olan çocukları, evlatların eşleri

- Süt yoluyla edinilen akrabalar: Ssüt anne, süt annenin eşi, annesi, babası, çocukları; kendisinin süt çocukları, süt kardeşleri ile eşinin süt çocukları ve torunları

- Daha önce üç kere boşanmış kadınlar

GEÇİCİ MAHREMİYET

Geçici mahremiyette dikkat çekici bir ayrıntı yer alır. O da geçici mahrem olan kimseler ile mahremliklerine neden olan durum ortadan kalktığında evlenilebilir. O sıralama ise şöyle verilir:

- Bir başkasıyla evli kadınlar

- Gayrimüslim erkekler

- Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlar haricindeki kadınlar

- Eşin kız kardeşleri

- Eşin kardeşlerinin çocukları (evlilik bağıyla edinilen yeğenler)

- Eşin teyze ve halaları

SADECE ERKEKLERİN ÇOK EŞLİLİĞİ VAR

Bu arada İslam'da sadece erkeklerin çok eşliliğine izin verilmiştir. Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla İslam'a geçmeseler bile evlenmek caizdir. Bu da, Mâide 5 ayette mevcuttur.