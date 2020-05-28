Mahşer midillisi nedir

Mahşer midillisi, dedikodu yapan ve ortalığı karıştıran kimselere denir.

Sözlük anlamı olarak kısa boylu, fitneci anlamlarına gelen mahşer midillisi, sürekli oyunbozanlık yapan kimsedir. Aynı zamanda fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu, fitne fücur, fitne kumkuması anlamlarına gelmektedir.

BOYU YERE YAKIN OLAN

Boyu yere yakın olan kısa boylu aklı sürekli fitneciliğe çalışan kişi anlamında kullanılan sözdür.





ORTALIĞI KARIŞTIRIRLAR

Bu kişilerin en büyük özelliği kısa sürede sorun çıkartıp, bununla övünmeleridir. Kısa boylu yani fitneci olan bu insanlardan uzak durmak gerekmektedir. İşleri güçleri fesatlık yapmak ve insanları birbirine düşürmektir.

SEVİLMEZLER

Sürekli dedikodu yapan bu kişiler, kısa sürede toplumda ve yaşadığı çevrede tanınmaya, bilinmeye başlar.

Karakterleri herkes tarafından bilinir ve ona göre değer görürler. Fitneciliğiyle bilinen bu insanlar toplumdan dışlanırlar ve ve değer görmezler. Öte yandan etik açıdan da yaptıkları doğru değildir.