Malahit nedir

Malahit, su, hava ve karbondioksidin doğal kayalar üzerindeki bakır sülfidi etkilemesiyle meydana gelen bir taş türüdür.

Parlak bir yeşil rengin yanı sıra içinde çizgiler de barındıran malahit (malakit) taşı, oldukça yaygın bulunan ancak buna rağmen çok rağbet gören bir taştır.

YEŞİL DAMARLARI SAYESİNDE AYIRT EDİLİR

Başta Sibirya, Macaristan, Almanya, Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika olmak üzere dünyanın sayısız noktasından elde edilen bu taşa Türkiye’de de rastlanır.

Yoğun yeşil üzerine daha koyu yeşil tonlarındaki damarları ile tanınması kolay bir taş olan malahit, zanaat çalışmaları ve takı tasarımında da sık kullanılır.

KOLAY ŞEKİL ALIR

Çok sert olmayan ve kırılması diğer kuvarslara göre daha kolay olan malahit, yarı yumuşak bir kayaç halindedir. Bakır sülfit, malakit taşının ana elementlerini oluşturur.

Isıyla direkt teması sonrası kararan malahit, yumrulu ve yuvarlak hatlara sahiptir.