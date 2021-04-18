Malpraktis nedir

Malpraktis, bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı sırada ortaya çıkan hatalı hareketlerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Malpraktis, bir meslek ile uğraşan kişinin görevini icra ettiği sırada yaptığı yanlış ve doğru olmayan hareketler bütünü için kullanılmaktadır. Özellikle tıbbi alanda kullanılmaktadır.

Kötü hekim uygulaması olarak da anılan malpraktis, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13.maddesinde açıklanmıştır.

13.maddeye göre malpraktis, bilgisizlik veya deneyimsizlik nedeni ile bir hekimin hastaya zarar vermesidir. Bunun yanı sıra hekimin ilgisiz olması da malpraktis kapsamındadır.

TIBBİ MALPRAKTİS NEDİR?

Tıbbi anlamda malpraktis, belirlenen riskten bağımsız olarak gelişen doktor hataları için kullanılan bir terimdir. Doktorun tedavi esnasında dünya standartlarında bilinen doğru ve güncel uygulamaları yapmaması, doktorun yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması ve hastayı tedavi etmede ilgisiz olması nedeniyle gelişen zarar olarak tanımlanmaktadır.

MALPRAKTİS OLUŞTURAN NEDENLER

Hiçbir ameliyat sıfır risk taşımadığı için tıp alanında her zaman risk bulunmaktadır. Ancak tıp dünyası ve kanunları, bu durumun dozunu belirlemek ve yanlış kullanılmasını engellemek için izin verilen risk ifadesini belirlemiştir.

Belirlenen bu sınırlar içerisinde oluşan zarar, hekimin sorumluluğunda değildir. Ancak olay belirlenen sınırlar içerisinde değilse, yani hastanın gördüğü zarar engellenecek bir boyuttayken doktorun ilgisizliği veya bilgisizliği nedeniyle engellenmediyse hekim sorumluluk almak zorundadır.

Hekimlerin hukuk doktrini, tıp doktrini, kanun, yönetmelik ve kurallar nedeniyle çeşitli yükümlülük, sorumluluk ve görevleri doğmaktadır. Bunların ihlali, çeşitli adlar altında 'suç' olarak karşımıza çıkabilmektedir. Suç durumunda yasanın bilinmemesi mazeret olarak kabul edilmeyeceğinden tıp doktorlarının sağlık uygulamalarına ilişkin yasa ve benzeri mevzuatları öğrenmeleri gerekmektedir.

Hekim ve diğer çalışanların ceza sorumluluğu varlığı iddiasının kabulü için malpraktis olduğu kabul edilen hatalı hareketle hastada oluşan yaralanma yahut vefat arasında illiyet bağı saptanması mecburidir. İlliyet bağı yoksa ceza sorumluluğu da olmayacaktır. Ancak, buna rağmen hukuk davası açılabilmektedir.