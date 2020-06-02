Bildiri anlamına gelen manifesto, toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısında kamuoyuna açıklanan beyannamelerdir.

Dünya tarihi manifestolarla doludur. Yaşanan sosyolojik ve toplumsal reaksiyonlara göre şekillenen manifestolar, evrensel bildiri değerinde ve kapsayıcıdır.

BEYENNAME, BİLDİRİ

İtalyanca’dan dilimize giren ve kullanım sıklığı yaygınlaşan manifesto kısaca, beyanname, resmi bildiri anlamına gelmektedir.

Kişiler tarafından yazılan manifestolar, halka açık çağrıdır. Bu çağrılar maddeler ya da düz yazı şeklinde olur.

Çoğu zaman toplumu bilinçlendirmek ve uyarmak için yazılan manifestolar, uzun bir zaman dilimini kapsar ve etkisini çağlar boyu da hissettirir.

GÜMRÜK BİRİMİNE VERİLEN LİSTE

Diğer bir anlamıyla deniz ticaretinde kullanılan bir terimdir. Yük gemilerindeki malların cisminin ve miktarını belirtmek için hazırlanan ve yükler gemiden boşaltılırken yetkili gümrük birimine verilen listedir.

EN ÇOK SİYASAL ANLAMDA KULLANILIR

Manifestonun, daha çok toplumsal olayların duyurulmasıyla ilgili kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Birçok kişinin manifesto nedir diye merak edip araştırmasının sebebi de terimin siyasi kullanımıdır.