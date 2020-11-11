Dolar
7.6828
-1.433%
Euro
9.0695
-1.2983%
Altın
1875.96
0.6502%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.075
-0.8411%
Bitcoin
123746.69
0.4858%
EXEN Coin
12.32
0.65%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Manyezit nedir

    Doğada beyaz renkle bulunan fakat katışıklar içerdiğinde rengi griden kahverengiye değişen madene manyezit denir.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 18:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Manyezit nedir

    Manyezit ve bir diğer adıyla magnezit, özgül ağırlığı 3-3,2, sertliği 3,5-5 arasında değişen bir madendir.

    Doğada iki çeşit bulunan sert ve kompleks bir mineral olan manyezit, serpantin ve benzeri kayaçların alterasyon ürünüdür.

    MANYEZİT HANGİ İLLERDE BULUNUR?

    Türkiye'de oldukça geniş bir rezerve sahip olan manyezit; Konya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Erzincan illerinden çıkarılır.

    Ateşe dayanıklı olması özelliği ile bilinen manyezit, inşaat malzemesi üretiminde kullanıldığı gibi ilaç sanayisinde de oldukça önemlidir.

    Manyezit nedir #1

    MANYEZİTİN KULLANIM ALANI

    Bazı refrakter tuğla çimento fırınları astarı,

    İndirgeme yükseltme fırınları astarı,

    Metal izabe,

    Refrakter malzeme olarak hayvan yemi,

    Gübre,

    İlaç endüstrisi,

    Hafif yapı elamanı,

    Kâğıt endüstrisi,

    Otomotiv yağları...

    Manyezit nedir #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir