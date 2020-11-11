Manyezit nedir

Doğada beyaz renkle bulunan fakat katışıklar içerdiğinde rengi griden kahverengiye değişen madene manyezit denir.

Manyezit ve bir diğer adıyla magnezit, özgül ağırlığı 3-3,2, sertliği 3,5-5 arasında değişen bir madendir.

Doğada iki çeşit bulunan sert ve kompleks bir mineral olan manyezit, serpantin ve benzeri kayaçların alterasyon ürünüdür.

MANYEZİT HANGİ İLLERDE BULUNUR?

Türkiye'de oldukça geniş bir rezerve sahip olan manyezit; Konya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Erzincan illerinden çıkarılır.

Ateşe dayanıklı olması özelliği ile bilinen manyezit, inşaat malzemesi üretiminde kullanıldığı gibi ilaç sanayisinde de oldukça önemlidir.

MANYEZİTİN KULLANIM ALANI

Bazı refrakter tuğla çimento fırınları astarı,

İndirgeme yükseltme fırınları astarı,

Metal izabe,

Refrakter malzeme olarak hayvan yemi,

Gübre,

İlaç endüstrisi,

Hafif yapı elamanı,

Kâğıt endüstrisi,

Otomotiv yağları...