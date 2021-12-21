Marj nedir

Ticari bir işlemde, zarar olasılığına karşı ayrılan paya marj denir. Marjın kelime anlamı paydır.

Marj, vadeli mal ve döviz piyasalarında gelecek işlemler sözleşmesi gibi bugün yapılan, fakat teslimin gelecekte olacağı sözleşmelerde sözleşmeyi güvence altına almak için yapılan ön ödemedir.

Buna örnek olarak dört ay sonra teslim alınacak olan bir malın değerinin %10'unun marj olarak ödenmesi gösterilebilir.

MARJ ÇAĞRISI: MARGİN CALL

Marj çağrısı ise, yatırımcı aleyhine yönelmiş piyasada daha önceden açılmış pozisyonların açık taşınabilmesi için oluşmuş marj farklarının aracı kurum tarafından müşteriden talep edilmesi durumudur.

Müşteri gereken marj farkını hesaba yatırarak pozisyonunu koruyabilir veya pozisyon azaltarak talep edilen miktarı düşürebilir.

SATIŞ MARJI

Uygulamada firmalar satış fiyatını belirlerken, genellikle kurumlar vergisini maliyetlerine belli bir kar marjı sağlayacak biçimde eklerler.

ÜRÜN MARJI

Kar marjı olarak da bilinen ürün marjı, ürün, servis, hizmet satışından elde edilen gelir ile maliyet arasındaki farkın, elde edilen gelire oranıdır.