Maslahatgüzar nedir

Diplomasi dilinde yer alan maslahatgüzar, büyükelçi ve elçilerden sonra gelen görevli meslek memuruna verilen addır.

Maslahatgüzar, çeşitli sebeplerle büyükelçi atanmayan veya atanamayan bir ülkeyle diplomatik ilişkileri yürütmek üzere görevlendirilen veya misyon şefinin yokluğunda ona vekalet eden diplomattır.

Maslahatgüzarların statüsü, 1961'de Viyana'da imzalanan Diplomatik İlişkiler üzerine Viyana Konvansiyonu'nda belirlenmiştir.

ETİMOLOJİSİ

Arapça "maslahat" (iş) ile Farsça "guzar" (gören, yapan, eden) kelimelerinin birleşmesinden elde edilmiştir. Diplomatik dilde "Charge d’Affairs" diye kullanılır. Türkçe’de "işgüder" biçiminde tanımlanabilir.

MASLAHATGÜZAR KİMDİR

Büyükelçi ve elçiler görev yaptıkları ülke dışına çıkacakları zaman kendilerinden sonra gelen memuru yerlerine vekil bırakırlar. Bu memura maslahatgüzar denir.

Maslahatgüzar bırakılacağı zaman, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir. Yalnız elçi veya büyükelçiler ülke içinde geziye çıktığında maslahatgüzarlar bırakmazlar.

Misyon şefinin (elçi veya büyükelçi), ülke dışında bulunduğu belli zamanlarda görev yapanlara "geçici maslahatgüzar" denir.

Bir ülke, elçi veya büyükelçi bulundurmayıp, oradaki işlerini bir maslahatgüzarla yürütebilir. Böyle durumlardaki maslahatgüzara "daimi maslahatgüzar" adı verilir. Bu şekilde görev verilenler devlet başkanı nezdinde gönderilmedikleri için, ona güven mektubu vermezler.

Dışişleri Bakanı nezdinde tayin edilen maslahatgüzarların protokoldeki yeri büyükelçi ve elçilerden sonradır.