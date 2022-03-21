Masseter botoks nedir

Halk arasında çene botoksu olarak da bilinen masseter botoks, masseter kasına işlem yapılan estetik operasyonudur.

Masseter, çenemizin iki yanında bulunan çiğneme kaslarının adıdır.

Günlük hareketlerimizden olan çiğneme ile birlikte, bu kas yapısında büyüme ve gelişme meydana gelebiliyor.

Diş sıkma alışkanlığı da masseter kasını büyüten etkenlerden.

Masseter kasının gelişmesi ile yüzün alt kısmında istenmeyen geniş bir görünüm oluştuğu şikayeti yaygındır. Çünkü yüz kare bir görünüm alır ve olduğundan daha geniş görünür.

Özellikle kadınlar, masseter kaslarının görünüşünden rahatsız olarak botoks ile eritme yaptırmak istemektedir.

MASSETER BOTOKS NEDİR

Masseter kasının içine enjekte edilen botoks sayesinde, kas eskisi kadar güçlü kasılamayacağı için genişlemesi mümkün olmaz ve zamanla hacmi geriler.

Botoks uygulaması, bu kasları gevşeterek görünümü yumuşatmak için kullanılır.

Cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden, sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Çene şeklinden memnun olmayan ve uygulamaya sorun teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan yetişkinler bu işlemi yaptırabilir.