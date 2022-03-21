Petrol
112.91
4.61%
Euro
16.39
0.13%
Dolar
14.83
0.30%
Altın
917.59
0.40%
Borsa
2167
1.07%
Bitcoin
611.319
0.04%
BTXN Coin
39.12
-0.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Masseter botoks nedir

    Halk arasında çene botoksu olarak da bilinen masseter botoks, masseter kasına işlem yapılan estetik operasyonudur.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Masseter botoks nedir

    Masseter, çenemizin iki yanında bulunan çiğneme kaslarının adıdır.

    Günlük hareketlerimizden olan çiğneme ile birlikte, bu kas yapısında büyüme ve gelişme meydana gelebiliyor.

    Diş sıkma alışkanlığı da masseter kasını büyüten etkenlerden.

    Masseter kasının gelişmesi ile yüzün alt kısmında istenmeyen geniş bir görünüm oluştuğu şikayeti yaygındır. Çünkü yüz kare bir görünüm alır ve olduğundan daha geniş görünür.

    Özellikle kadınlar, masseter kaslarının görünüşünden rahatsız olarak botoks ile eritme yaptırmak istemektedir.

    MASSETER BOTOKS NEDİR

    Masseter kasının içine enjekte edilen botoks sayesinde, kas eskisi kadar güçlü kasılamayacağı için genişlemesi mümkün olmaz ve zamanla hacmi geriler.

    Botoks uygulaması, bu kasları gevşeterek görünümü yumuşatmak için kullanılır.

    Cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden, sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

    Çene şeklinden memnun olmayan ve uygulamaya sorun teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan yetişkinler bu işlemi yaptırabilir.

    Masseter botoks nedir #1


    İlginizi Çekebilir

    Kader, hastanelik oldu
    Magazin

    Kader, hastanelik oldu

    Hakkari'de polis memurunun aracından 52 kilo patlayıcı çıktı
    3. Sayfa

    Hakkari'de polis memurunun aracından 52 kilo patlayıcı çıktı

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Görüş Bildir