Mastektomi nedir

Mastektomi, meme kanseri tedavisinde meme koruyucu cerrahinin uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Bu cerrahi operasyonda, meme dokusu kısmen veya tamamen çıkarılmaktadır.

Kanserler, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan hastalık gruplarından biridir. Kadınlarda en yaygın görülen kanser türü ise meme kanseridir.

Meme kanserinde, erken teşhis çok önemli bir yer tutmaktadır çünkü teşhis ne kadar erken olursa tedavi başarısı da aynı oranda yükselmektedir.

Meme kanserinde tedavinin büyük bir kısmı cerrahi tedaviden oluşmaktadır. Mastektomi ise meme koruyucu cerrahinin uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir.

Farklı türleri olan mastektomide, tümörle birlikte meme dokusunun bir kısmı veya tamamı ve koltukaltı lenf bezlerinin büyük bir bölümü çıkarılması söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca mastektomi operasyonu, tek meme üzerinde gerçekleştirilebileceği gibi aynı anda iki meme için de uygulanabilmektedir.

MASTEKTOMİ YAPILAN DURUMLAR

Meme kanseri teşhisi alan veya memede kanser gelişme riski yüksek olan hastalarda meme dokusunun çıkarılması için mastektomi operasyonu yapılması gerekmektedir.

Bir memenin çıkarılması tek taraflı mastektomi, iki memenin birden çıkarılması ise bilateral mastektomi olarak adlandırılmaktadır. Mastektominin bir tedavi yöntemi olarak gerekli görülebildiği durumlardan bazıları şunlardır:

Erken evre ve ileri evre meme kanseri tedavisi

Birinci derece akrabalarında meme kanseri öyküsü bulunan hastaların önleyici tedavisi

Meme kanserine yakalanma olasılığı yüksek görülen hastaların önleyici tedavisi

İnflamatuar meme kanseri

Paget hastalığı

MASTEKTOMİ NASIL YAPILIR

Mastektomi operasyonu, hastaya genel anestezi uygulanmasının ardından planlanmış teknikle başlatılır. Uygun bölgeden kesi açılır ve meme dokusu, üzerinde bulunan deriden ve göğüs kaslarından ayrıştırılarak çıkarılır.

Ortalama 2-3 saat süren bir operasyondur. Ancak meme rekonstrüksiyonu gerçekleştirilecekse operasyon süresi uzayabilir. Hastalar genellikle birkaç gün hastanede gözetim altında tutulur.