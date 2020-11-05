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Mastit nedir
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 13:06
- Güncelleme : 05.11.2020 - 13:07
Mastit, göğüste ağrı ya da hassasiyete neden olan bir göğüs enfeksiyonudur.
Çoğunlukla yenidoğan annelerinin emzirmeye başladıkları ilk birkaç hafta görülen mastit, bazen ileriki haftalarda da ortaya çıkabilir.
Bu göğüs enfeksiyonunun erken tedavisi, daha sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek açısından büyük önem taşır.
MASTİT NEDİR?
Mastit; göğüste kızarıklığa, şişliğe, ağrıya neden olan inflamasyon (iltihaplanma) varlığıdır. Bu iltihaplanmaya enfeksiyon da eşlik edebilir.
Emziren kadınlarda daha sık görülmekle birlikte emzirmeyen kadınlarda ve erkeklerde de görülebilir.
MASTİT BELİRTİLERİ
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Emzirirken göğsün içinde ağrı ya da yakıcı bir his (bu enfeksiyon genelde sadece tek göğsü etkiler)
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Göğüste hassasiyet ve sancı
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Göğüste şişlik
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Göğüs içinde yanma
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Göğüste kızarıklık (genellikle kıskı biçimli bir leke)
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Yorgunluk ve halsizlik
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Ateş ve titreme.
MASTİT NEDENLERİ
Anne göğsünde bir süt kanalı tıkanırsa, göğüste süt birikimi gerçekleşir. Emzirme şekli doğru değil ise veya anne sütü bol miktarda olduğu için süt yeteri kadar gelmiyorsa kalan süt, bakteri oluşumu için uygun bir ortam yaratır.
Annenin cildi ve bebeğin ağzından, göğüs ucundaki çatlaklar aracılığıyla süt kanalına bu bakteriler geçebilir. Burada üreyen bakteriler mastite yol açar.