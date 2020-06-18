Maşuk nedir

Maşuk, bir kimseyi aşkla, tutkuyla sevmeye denir.

Birisi size "Aşık oldum" dese ilk tepkiniz ne olur? Ya da nasıl aşık olduğunu söylemeyiz. Çünkü aşık olmak bütün sözlerden daha tesirli ve yücedir.

Bu söz insanın bütün duygu dünyasını açığa vurmaktadır. Dolayısıyla Arapça kökenli olan maşuk, tam da bütün bu duygu yoğunluğunu ifade etmektedir.

ONSUZ YAPAMAMAK

Onsuz yapamamaktadır aşk...Yanında olmadığı her dakika, saniye aşık olan kişi adeta ızdıraptır. Bir kere aşkın büyüsüne kapılan kişi sevdiğini düşünmediği bir anı bile yoktur. Sevdiğini büyük bir tutkuyla ve istekle sevebilmektir maşuk olan kişi.

AŞK SEVGİSİ

Sevginin türlerine ilişkin ilk psikiyatri dalında çalışma Sigmund Freud tarafından yapılmıştır. Freud, sevginin her türlüsünün kaynağının cinsellik olduğunu öne sürer.

Bu görüşüyle çok büyük eleştirilere maruz kalsa da, biyolojik olarak sevginin, hormonlar ya da kimyasallar bakımından cinsellikten başka bir kaynağı yoktur.

SEVGİ TÜRLERİ

Freud'a göre sevginin bütün diğer türleri aile sevgisi, tanrı sevgisi uygarlıkla gelişen yüceltmelerin sonucudur ve cinsellikten türemiştir.

AŞK ÜÇGEN TEORİSİ

Psikoloji aşkı bilişsel ve sosyal fenomen olarak gösteriyor. Psikolog Robert Sternberg bir formülle aşkı açıkladığını savundu.

Psikoloğun aşk üçgen teorisi şöyledir; aşk üç bağdan oluşur bunlar: yakınlık, bağlılık ve tutkudur. Eğer bu üçünden biri yok olursa aşk biter. Aşk ilk önce samimiyetle başlar.