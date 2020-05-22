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Masumiyet karinesi nedir
- Özel İçerik
- 22.05.2020 - 13:21
Masumiyet karinesi ilkesi, beraat eden veya bir şekilde hakkındaki ceza yargılaması devam etmeyen kişilerin kamu görevlileri veya otoritelerince suçlu muamelesi görmelerinin önlenmesini sağlaması gerektiren hukuk doktrinidir.
SUÇLU İLAN EDİLEMEZ
Bu hukuk kuralıyla birlikte gözaltında bulunan, yargılanması devam eden kimselerin suçu bağımsız mahkemeler tarafından kesinleşmeden suçlu ilan edilemez, tutuklanamaz.
Bunun aksi olduğu halde açıkça yasa çiğnemek ve hukuku hiçe saymaktır.
SUÇSUZLUK
Bu kavram, Türk Ceza Hukuku'nda masumiyet karinesi adıyla anılır. Sözlük anlamı olarak masumiyet suçsuzluk anlamına gelir. Karine ise ipucu anlamı taşır.
OSMANLICA HUKUK TERİMİ
Buradan hareketle masumiyet karinesinin sözlüksel anlamı suçsuzluk işaretidir. Ancak Osmanlıca bir hukuk terimi olan bu ibarenin yerine günümüzde "masumluk veya suçsuzluk ilkesi" kullanımları da mevcuttur
ROMA HUKUKUNDAN GELİR
Hukuk tarihi araştırmalarına bakıldığında masumiyet karinesine Roma hukukunda rastlıyoruz. Evrensel ilkeler taşıyan bu hukuk kuralları daha sonra modern adalet dünyasında yerini almıştır.
KİŞİNİN TOPLUMDAKİ İTİBARI ZEDELENEMEZ
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi suçu kesinleşmeyen şüpheli, toplum nezdinde itibarı düşünülmelidir. Toplumun gözünde "zanlı" hiçbir şekilde yargılanmdan suçlu ilan edilemez.