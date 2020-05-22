Masumiyet karinesi nedir

Masumiyet karinesi,suçu kesinleşmeyen kimsesin suçlu bulunmayacağı ve cezalandırmayacağını ifade eden uluslararası geçerliliği olan hukuk terimidir.

Masumiyet karinesi ilkesi, beraat eden veya bir şekilde hakkındaki ceza yargılaması devam etmeyen kişilerin kamu görevlileri veya otoritelerince suçlu muamelesi görmelerinin önlenmesini sağlaması gerektiren hukuk doktrinidir.

SUÇLU İLAN EDİLEMEZ

Bu hukuk kuralıyla birlikte gözaltında bulunan, yargılanması devam eden kimselerin suçu bağımsız mahkemeler tarafından kesinleşmeden suçlu ilan edilemez, tutuklanamaz.

Bunun aksi olduğu halde açıkça yasa çiğnemek ve hukuku hiçe saymaktır.

SUÇSUZLUK

Bu kavram, Türk Ceza Hukuku'nda masumiyet karinesi adıyla anılır. Sözlük anlamı olarak masumiyet suçsuzluk anlamına gelir. Karine ise ipucu anlamı taşır.

OSMANLICA HUKUK TERİMİ

Buradan hareketle masumiyet karinesinin sözlüksel anlamı suçsuzluk işaretidir. Ancak Osmanlıca bir hukuk terimi olan bu ibarenin yerine günümüzde "masumluk veya suçsuzluk ilkesi" kullanımları da mevcuttur





ROMA HUKUKUNDAN GELİR

Hukuk tarihi araştırmalarına bakıldığında masumiyet karinesine Roma hukukunda rastlıyoruz. Evrensel ilkeler taşıyan bu hukuk kuralları daha sonra modern adalet dünyasında yerini almıştır.

KİŞİNİN TOPLUMDAKİ İTİBARI ZEDELENEMEZ

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi suçu kesinleşmeyen şüpheli, toplum nezdinde itibarı düşünülmelidir. Toplumun gözünde "zanlı" hiçbir şekilde yargılanmdan suçlu ilan edilemez.