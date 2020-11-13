Matcha çayı nedir

Japonya'ya özgü bir çay olan matcha, çay ağacı yapraklarının oksitlenmeden kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilir. Matcha yüzyıllardır Japon çay seromonilerinde kullanılır.

Matcha çayı (maça çayı) son yıllarda popülaritesi artan ve hızla dünyanın dört bir yanına yayılan bir çay türüdür. Camellia sinesis bitkisinden elde edilir.

Metabolizmayı hızlandıran içeriği sayesinde kilo vermek isteyen kişiler arasında da ünü hızla yayılmıştır. Japonya’da ve Çin’de yüzyıllardır tüketilen maça çayı genel sağlık üzerindeki birçok faydası ile de dikkat toplamaktadır.

SADECE BİR ÇAY DEĞİL

Yemyeşil ve pudra şekeri görünümü ile Matcha tozu, sadece çay yapımında değil tatlı tariflerinde ve kahvelerde de kullanılmaktadır.

Matcha tozu ile latte, kurabiye, kek, dondurma, krema, ekmek gibi yiyecekler yapıp tüketebilirsiniz.

UZAK DOĞUDAN GELEN ŞİFA

Yeşilçaydan daha faydalı ve kalitesi olduğu bilinen Matcha çayının faydaları saymakla bitmiyor.Matcha çayı, sağlıklı beslenme trendlerinin yükselişiyle birlikte artık dünyanın her yerinde ulaşılabilir hale geldi.

Dünyada en uzun süre yaşayan insanların olduğu bölge Okinawa’da bu çayın tüketilme oranı çok fazla olup, iltihaplarla, oksidasyonla ve yaşlanmayla savaşma özellikleri olduğu bilinmektedir.

Yapılan araştırmalarda, matcha çayının kolesterol üzerindeki pozitif etkisi konusunda henüz kesin sonuçlara varılmamış olsa da, düzenli olarak matcha çayı içenlerin LDL (kötü) kolesterolü içmeyenlere oranla daha düşük ve HDL (iyi) kolesterolün ise daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Matcha çayı içmenin bir diğer faydası ise metabolizma hızını diğer çaylara göre 4 kat fazla artırmasıdır.