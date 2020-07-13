MAVEN nedir

Mars atmosferinde araştırmalar yapan bir uzay aracıdır.

NASA'nın Mars Atmosferi ve Uçucu Evrim (MAVEN) misyonu, Kasım 2013'te Mars'ın atmosferini incelemek üzere fırlatıldı.

Atlas 5 roketiyle gönderilen 11 metre boyundaki uzay aracının fırlatma işlemi, Florida'daki Cape Canaveral'dan yapıldı. Misyon, halihazırda faaliyetlerine devam etmektedir.

671 milyon dolarlık görev kapsamında bir zamanlar sulu ve Dünya benzeri bir yüzeye sahip olduğu belirtilen Kızıl Gezegen'in, daha sonra nasıl "çöle" dönüştüğü araştırılıyor.

Gezegenin atmosferinin ve sıvı suyunun büyük bir bölümünü nasıl kaybettiğine odaklanılarak, Mars'ın üst atmosferi inceleniyor.

MAVEN, Güneş'ten yayılan hidrojen ve helyum iyonlarını, Mars atmosferiyle temas eden Güneş rüzgarının yoğunluk ve hızını, elektronların enerjilerinin açısal dağılımlarını ölçme gibi çalışmalar yürütüyor.

Misyondan elde edilen veriler ışığında, Mars'ın yetersiz küresel manyetik alanına rağmen, ultraviyole ve görünür ışıkta tam gökyüzü auroralarının mümkün olabileceği belirtildi.

MAVEN ayrıca, morötesi ışıkta Mars'ın uydusu Phobos'u da gözlemledi. Araştırmacılar, uydunun yüzeyinde organik moleküllerin yanı sıra, Phobos'un kompozisyonunu öğrenmeyi umuyorlar.