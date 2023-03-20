MEB personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2023 MEB personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvurularının ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 5 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. Peki MEB personel alımı başvuru formu yayınlandı mı?

MEB 5 bin personel alımı detayları merak ediliyor. Alımlar kapsamında pek çok farklı alanda personel istihdam edilecek. Bakan Özer'den gelen açıklamaya göre 254 personel Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında, 4 bin 746 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilmiş olacak. Branş dağılımı ve başvuru formu ise açıklamalar sonrası sorgulanmaya başlandı.

MEB personel alımı başvuru formu yayınlandı mı?

İş arayışında olan vatandaşlar tarafından MEB 5 bin personel alımının detayları merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgelerinde öncelikli olarak görevlendirilecek merkez ve taşra teşkilatları için toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Açıklamalara göre merkez teşkilatı için 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra teşkilatı için ise 4 bin büro personeli başta olmak üzere, 500 hemşire, 125 diyetisyen, 100 mühendis, 21 avukat olmak üzere toplamda 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB Personel alımı başvuru formu ise internet üzerinde erişime açıldı. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında henüz yeni bir bilgi gelmedi. Yeni gelişmeler olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.