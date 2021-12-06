Melodika nedir

Üflemeli ve tuşlu bir müzik aleti olan melodika, genellikle ilköğretim sınıflarında müzik derslerinde kullanılır.

Müzik dersi denilince öğrencilerin en sevdiği müzik aletleri arasında melodika yer alır. Hatta öyle ki son yıllarda flütün yerini bile kapmış durumda.

Melodika üflemeli ve tuşlu bir müzik aletidir. Tuşlara basılarak hortum yardımıyla üflenerek çalınır.

Çocukların müzik eğitiminde ve geliştirilmesinde önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

MELODİKA NOTA DİZİLİMİ

Melodikada nota dizilimi soldan başlanarak okunur ve tekrarlayarak başa döner. Kalın fa ile başlar sol,la,si,do,re… Şeklinde devam ederek tuş sayısına göre tekrar eder.

Beyaz kalın ve siyah ince tuşlardan oluşmaktadır. Beyaz kalın tuşlar ana notların sesini oluşturur. İnce, siyah renkli tuşlar ise diyez ve bemol kavramını meydana getirmektedir.

MELODİKA ÇALMANIN FAYDALARI

Müzik aleti çalmanın matematiksel zekanın gelişimine katkısı, stresten uzaklaşmamızı sağlaması, disiplinli olmamıza yardımcı olması, öğrenme kapasitemizi arttırması gibi pek çok faydası var.

Sürekli müzik eğitimi alan çocukların almayanlara oranla bütün derslerinde daha başarılı olduğunu kanıtlayan pek çok araştırma mevcuttur.