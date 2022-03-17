Mendup nedir

Kur'an-ı Kerim'de de geçen Mendup kelimesi; yapılması farz, sünnet veya vacip olmayan ancak yapılması uygun görülen işler için kullanılan bir terimdir.

İslam dininde caiz olmayan ve yapılması günah sayılan şeyler, ''haram'' olarak nitelendirilir.

Dinin kuralları ve hükümleriyle çelişkili olmayan ve yapıldığı takdirde mümine sevap kazandıran şeyler ise helal kabul edilir.

İslam dininde helal ve haram dışında mekruh, müstehap ve mendup gibi her Müslümanın bilmesi gereken temel kavramlar yer alır.

MENDUP NEDİR

Arapça kökenli bir sözcük olan mendup; yapılması farz, sünnet ya da vacip olmayan işlerde, yapılmasının tavsiye edilip uygun görüldüğü işler için kullanıır.

İslam dinine göre mendup veya diğer adıyla müstehaplar; Allah'ın yapılması durumunda hoşnut olduğu, yapılmaması durumunda ise günah olmayan eylemler şeklinde görülür ve bu nedenle klasik İslam âlimlerince yapılmaları önerilir.

Mutasavvıflar ve İslam ulemasının önde gelen isimleri mendup yerine ''edep'' kelimesini kullanmıştır. Onlara göre bir Müslümanın farz olmadığı halde yaptığı ibadetlerin ve iyiliklerin tamamı edepten ileri gelir. Yalnızca takva sahibi olanlar ve dünya nimetlerine sırt çevirip Allah'a yönelenler mendup ibadetleri yerine getirirler.

MENDUP ÖRNEKLERİ

Mendup kavramına çok sayıda örnek vermek mümkündür. Örneğin; kuşluk namazı kılmak müstehap sayılır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan hiçbir ayette kuşluk vakti emredilmez ya da özendirilmez.

Buna rağmen bir Müslümanın kuşluk namazı kılması, Allah'a olan bağlılığının bir nişanesidir. Bu nedenle kuşluk vakti salat getirmenin farz olan diğer namazlar kadar sevabı büyüktür.

Sabah namazı sırasında havanın ağarmasını beklemek bir başka ifade ile imsak vaktinin girmesinden sonra beklemek de mendupa örnektir.

Bununla birlikte namaz kıldıktan sonra abdestli halde iken, yeni namaz vakti için bir kez daha abdest almak da mendup sayılır. Namazların son sünnetini, farzı ve ilk sünneti kılındığı yerden başka bir yerde kılmak mendup öneklerindendir.