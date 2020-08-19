Mercimekle cam şişe nasıl temizlenir

Cam şişe temizliğinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? O yosun kokusunu silen kesin çözüm bir yöntem paylaşıyoruz sizinle; kırmızı mercimek yöntemi. Bu yöntemi siz de seveceksiniz…

Uzmanlar camın sağlık olduğunu sürekli hatırlatıyor. Biz de mutfaklarımızda hep camı tercih etmeye özen gösteriyoruz. Ancak bu noktada da temizlik konusu ortaya çıkıyor. Özellikle camdan su şişelerimiz için size bir önerimiz var. Kırmızı mercimek yöntemi gerçekten kesin çözüm. Denedik, test ettik. Siz de mutlaka denemelisiniz. Hemen belirtelim, kırmızı mercimek yerine başka baklagiller de size kalmış. Hatta videoda baklagiller yerine kullanılabilecek bir öneri daha veriyoruz. O da sürpriz olsun. Hadi birlikte izleyelim.

Bu arada sizin cam şişe temizliğinde kullandığınız başka bir yöntem var mı?