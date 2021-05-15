Merek nedir

Merek, özellikle Karadeniz bölgesinde kullanılan bir tabir olarak "Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır" anlamına gelmektedir.

Merek kelimesi, yörelere göre farklı anlamlar taşıyan ancak genel anlamıyla minik depolara verilen addır.

MEREK KELİME ANLAMLARI

Merek, ev bahçesinde ayrı bir yapı olarak kullanılan "ahşap samanlık" anlamına gelmekte olup (Ordu, Giresun, Trabzon, Bay-burt, Rize, Torul), Anadolu’da da aynı adla (Kars, Artvin, Diyarbakır, Şebinkarahisar, Erzurum, Amasya, Van, Çorum, Bursa, Malatya, Tekirdağ) bilinmektedir.

Samanlık anlamında, Azerice mereg ve Ermenice marag olarak da kullanılır.

Aynı zamanda Trabzon’da ‘iştahlı, doymak bilmeyen insan’ anlamında merek boğazlı deyimi kullanılmaktaydı.