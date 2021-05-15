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    Merek nedir

    Merek, özellikle Karadeniz bölgesinde kullanılan bir tabir olarak "Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır" anlamına gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 10:28
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    Merek nedir

    Merek kelimesi, yörelere göre farklı anlamlar taşıyan ancak genel anlamıyla minik depolara verilen addır.

    MEREK KELİME ANLAMLARI

    Merek, ev bahçesinde ayrı bir yapı olarak kullanılan "ahşap samanlık" anlamına gelmekte olup (Ordu, Giresun, Trabzon, Bay-burt, Rize, Torul),  Anadolu’da da aynı adla (Kars, Artvin, Diyarbakır, Şebinkarahisar, Erzurum, Amasya, Van, Çorum, Bursa, Malatya, Tekirdağ) bilinmektedir.

    Samanlık anlamında, Azerice mereg ve Ermenice marag olarak da kullanılır.

    Aynı zamanda Trabzon’da ‘iştahlı, doymak bilmeyen insan’ anlamında merek boğazlı deyimi kullanılmaktaydı.

    Merek nedir #1

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