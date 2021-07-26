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    Merevcen nedir

    Diken ucu olarak da bilinen Merevcen bitkisi, frengi hastalığını tedavi etmesi ve kanı temizleme özelliği ile dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 15:29
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    Merevcen nedir

    Merevcen otu baharın ilk günlerinde doğada çıkmaya başlayan en güzel mutena bitkilerdendir.

    Mayısın ilk haftasında dikenlerin uçlarından çıkmaya başlar ve yaz aylarında da devam eder. Yetiştiği yere göre 15-20 cm. arasında değişen kahverenginden yeşile doğru değişen otlar çiğ olarak da yenir.

    Merevcen, aynı zamanda melevcen, merucan, sparna, diken ucu, diken mancarı ve kırçan olarak da bilinmektedir.

    YEMEKLERDE KULLANILIYOR

    Yüksek kesimlerde zahmetle toplanan, kan temizlemeden deri hastalıklarına kadar birçok tedavi edici özelliği bulunduğu belirtilen Merevcen, özellikle Ordu’da mıhlama, börek, turşu, kavurma ve börek içi olarak tüketiliyor.

    Merevcen nedir #1

    KAN TEMİZLİYOR

    Kökü kaynatılıp içilirse kanı temizler aynı zamanda idrar söktürücüdür. Sedef hastalığına da iyi geldiği söylenir.Bazı şehirlerin yöresel pazarlarında bulunabilir.

    Merevcen nedir #2

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