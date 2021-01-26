Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu tarihleri 2021

2021 yılının ilk Merkür retrosuna kısıtlı bir zaman kala araştırmalar da hız kazandı.

Senede 3 defa gerçekleşen Merkür retrosu astroloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Merkür Retrosu Kova burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala retronun etkisi de merak ediliyor.

Peki Merkür retrosu 2021 ne zaman? İşte 2021 Merkür retrosu tarihleri..

Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır.

Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.