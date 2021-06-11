- Haberler
- İpucu Haberleri
- Metodoloji nedir
Metodoloji nedir
Metodoloji yöntem bilimi olarak geçiyor. Başlarda felsefenin konusu olan metodoloji daha sonra bilimin bir konusu olmuştur.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 13:44
- Güncelleme : 11.06.2021 - 13:45
Yöntem bilimi olarak bilinen metodoloji; bir araştırma yaparken bilimselliği yakalamak adına kullanılır.
Bir konu hakkında fikir edinmek, farklı yaklaşımları elde etmek için metodoloji tercih edilir.
METODOLOJİ NEDİR
Bilimselliği yakalamak ve araştırma yapmak için alana özgü birtakım yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin genel adı "metodoloji" bilimidir.
Metodoloji, konunuz ve sorununuz hakkında izlemeniz gereken bir yol haritası sunar.
METODOLOJİ YÖNTEMLERİ
Metodolojik yöntemler, araştırma yapmak isteyenlerin mevcut okumaları yapmaları için bir perspektif sunar.
Metodoloji özellikle lisans ve lisansüstü tez yapılırken çok fazla kullanılmaktadır.
- Metodlar
- Bulguların sınıflandırılması
- Değerlendirme
- Araştırma
- Geliştirme