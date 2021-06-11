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    Metodoloji nedir

    Metodoloji yöntem bilimi olarak geçiyor. Başlarda felsefenin konusu olan metodoloji daha sonra bilimin bir konusu olmuştur.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 13:45
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    Metodoloji nedir

    Yöntem bilimi olarak bilinen metodoloji; bir araştırma yaparken bilimselliği yakalamak adına kullanılır.

    Bir konu hakkında fikir edinmek, farklı yaklaşımları elde etmek için metodoloji tercih edilir.

    METODOLOJİ NEDİR

    Bilimselliği yakalamak ve araştırma yapmak için alana özgü birtakım yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin genel adı "metodoloji" bilimidir.

    Metodoloji, konunuz ve sorununuz hakkında izlemeniz gereken bir yol haritası sunar.

    Metodoloji nedir #1

    METODOLOJİ YÖNTEMLERİ

    Metodolojik yöntemler, araştırma yapmak isteyenlerin mevcut okumaları yapmaları için bir perspektif sunar.

    Metodoloji özellikle lisans ve lisansüstü tez yapılırken çok fazla kullanılmaktadır.

    - Metodlar

    - Bulguların sınıflandırılması

    - Değerlendirme

    - Araştırma

    - Geliştirme

    Metodoloji nedir #2

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