Mezosiklon nedir

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgarın hızı ve yönü, yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Buna 'mezosiklon' denir.

Dünya üzerinde birbirinden oldukça farklı pek çok hava olayı bulunuyor. Bu hava olaylarından bazıları ise doğal afet durumuna gelebiliyor. Hortum da bu doğal afetlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Hortum, kümülüs bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bulutlardan yere kadar uzanan bu hortum, büyük yıkıcı güce sahip bir doğa felaketidir.

Hortumlar hakkında bilimsel teori, ilk olarak 1917 yılında Alfred Wegener tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir.

MEZOSİKLON NEDİR

Mezosiklon, süper çekirdeklerin güneybatı taraflarında bulunan ve fırtına büyüklüğünde bir dönüşe sahip olan alan için kullanılan terimdir.

Mezosiklonun sirkülasyonu, içinde geliştiği kasırgadan daha büyüktür. Doppler radarda çok rahat izlenebilen bir dönüşe sahiptir.

MEZOSİKLON HORTUMU NASIL OLUŞUR

Mezosiklon hortumlar, iki ayrı yönden gelen rüzgarın birbiri ile kesişmesi yani yükseğe doğru yönlerinin değişmesi ile oluşmaktadır.

Bu şartlar altında dönerek yükselen bir rüzgara (mezosiklon'a) sahip olan bir ''süper hücre'' oluşur. Bu süper hücre saatlerce sürebilir ve dev dolu taneleri, bardaktan boşanırcasına yağmur ve yukarıdan gelip yere çarpan 200 km-sa hızında düşen rüzgarlar yaratabilir. Böyle bir süper hücrenin bir hortum oluşturma olasılığı ise yüzde 10-20 civarındadır.