Mezura nedir

Terzilik mesleğinin olmazsa olmazlarından olan mezura, müşterilerin vücut ölçülerini almakta kullanılmaktadır.

Mezura, terziler başta olmak üzere günlük hayatta pek çok farklı ihtiyaç için gerekli olan bir eşyadır.

Mezuralar genellikle sarı zemin üzerinde siyah rakam ve çizgilerden oluşur ve beden ölçülerini kolaylıkla almak için esnek naylon malzemeden üretilir.

Şeritin bir yüzünde santimetre, diğer yüzünde ise inç bulunmaktadır. Bu sayede inçten santimetreye ve santimetreden inçe dönüştürme işlemi kolayca yapılmaktadır.

MEZURA VE METRE ARASINDAKİ FARK

Mezurayı bilen kişiler, metre ile arasındaki farkları da merak ediyor.

Mezura, metre gibi her ne kadar uzunluk ölçse de daha işlevsel değildir.

Metre ölçü birimi ya da genel olarak tahta ya da metalden yapılmış ölçüm yapmaya yarayan alet, diğeri şerit şeklinde düz olmayan şeyleri ölçmeye yarayan, bir ölçüm aracıdır.