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    Miçotakis'e ikram edildi: Leblebi Helvası nedir

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede menüde yer alan "leblebi helvası" merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 14:10
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    Miçotakis'e ikram edildi: Leblebi Helvası nedir

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde yediği yemek de Yunan basınının gündemindeydi.

    SKAI TV, menüde yer alan ve merak uyandıran leblebi helvasının tarifini verdi.

    Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yapılışı anlatılan "leblebi helvası", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu.

    LEBLEBİ HELVASI NEDİR

    Peki leblebi helvası nedir, nasıl yapılır?

    Helva, Türk mutfak kültüründe önemli bir tatlıdır. Leblebi helvası da, 90'lı yılların bakkallarında en ön saflarda, gofretlerin yanında yer alır.

    Günümüzde pek talep görmese de, uzun yıllar boyunca damakların favorisi olmuştur.

    LEBLEBİ HELVASI TARİFİ

    Malzemeler:

    • 1 su bardağı leblebi
    • 3 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 su bardağından bir parmak eksik şeker
    • 1,5 su bardağı sıcak süt

    Yapılışı:

    • Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.
    • Tereyağını tencereye alıp eritin. ...
    • Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.
    • Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.

    Miçotakis e ikram edildi: Leblebi Helvası nedir #1


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