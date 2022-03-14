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- Miçotakis'e ikram edildi: Leblebi Helvası nedir
Miçotakis'e ikram edildi: Leblebi Helvası nedir
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 14:08
- Güncelleme : 14.03.2022 - 14:10
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde yediği yemek de Yunan basınının gündemindeydi.
SKAI TV, menüde yer alan ve merak uyandıran leblebi helvasının tarifini verdi.
Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yapılışı anlatılan "leblebi helvası", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu.
LEBLEBİ HELVASI NEDİR
Peki leblebi helvası nedir, nasıl yapılır?
Helva, Türk mutfak kültüründe önemli bir tatlıdır. Leblebi helvası da, 90'lı yılların bakkallarında en ön saflarda, gofretlerin yanında yer alır.
Günümüzde pek talep görmese de, uzun yıllar boyunca damakların favorisi olmuştur.
LEBLEBİ HELVASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı leblebi
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağından bir parmak eksik şeker
- 1,5 su bardağı sıcak süt
Yapılışı:
- Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.
- Tereyağını tencereye alıp eritin. ...
- Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.
- Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.