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    Mide tembelliği nedir

    Tıptaki ismi Gastroparezi olan hastalık, midenin normal bir şekilde gıda maddesini boşaltamama durumuna denir.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 16:08
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    Mide tembelliği nedir

    Mide felci veya mide tembelliği olarak bilinen Gastroparezi, diğer mide rahatsızlıklarıyla eş değer bir benzerlik gösterebilir.

    Bu nedenle doktorlar teşhis koymakta zorluk yaşayabilir.

    MİDE TEMBELLİĞİNİN BELİRTİLERİ

    Öğürme, mide bulantısı, mide ekşimesi,

    Kusma, midede şişkinlik,

    Az yiyip hemen doyma, iştahta azalma

    Karın ağrısı, hazımsızlık gibi belirtileri vardır.

    Daha çok kadınlarda görüldüğü söylenir.

    Çocuklarda ise karın ağrısı şikayetiyle ortaya çıkar. Ağız kokusu ve yemek sonunda kusma belirtileri de görülebilir.

    Etkileri sabah kahvaltısı öncesi ve sonrasında artabilir.

    Mide tembelliği yaşayan hastalar çabuk doyarlar. Çocuklarda, bu duruma bağlı büyüme gelişiminde sorunlar olabilir.

    Şeker hastalarının neredeyse yüzde 30’unda gastropareziye rastlanır.

    TEDAVİSİ NASIL OLUR

    Öncelikle alanında uzman bir doktora başvurulmalıdır.

    Hastanın yaşına uygun tedavi sürecine başlanır.

    Sindirilemeyen yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

    Brokoli, portakal gibi yiyecekler tüketilmemelidir.

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