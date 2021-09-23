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    Mikrobiyalit nedir

    Su altının peri bacaları olarak bilinen mikrobiyalitler, yer altındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin sular ile oluşuyor. Van Gölü bilinen en büyük mikrobiyalitlere ev sahipliği yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:31
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    Mikrobiyalit nedir

    Mercan kayalıkları andıran mikrobiyalitler, siyanobakteriler ve bazı alglerin fotosentezi ve suda kalsiyum karbonat çökeltmeleri ile oluşuyor.

    Çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin sular ile oluşan mikrobiyalitler, siyano bakterileri ile birleşerek ortaya çıkıyor.

    Silikat oluşturan bu bileşim katman katman birikerek mikrobiyalitleri oluşturuyor.

    Mikrobiyalitler, kaya tipi yapıları sebebi ile cansız görünebilir, ancak üzeri tek hücreli birçok bakteri, mikroalgler ve mikroorganizmalar için konak yeridir.

    DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ VAN GÖLÜ'NDE

    Eski çağlarda yaşadığımız gezegende fazlaca bulunan mikrobiyalitler günümüzde çok az yerde ve belirli sayılarda bulunuyor. Van Gölü ise dünya üzerindeki en büyük mikrobiyalitlere ev sahipliği yapıyor.

    Son araştırmalara göre bulunan iki mikrobiyalitlerden birisinin 50 bin diğerinin ise 70 bin yıllık olduğu belirlendi.

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