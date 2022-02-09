Mikroorganizma nedir

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, tek hücreli canlılara mikroorganizma denilmiştir. Bakteriler, mayalar mikroorganizmalara örnek verilebilir.

Mikroorganizma, gözle görülemeyen ve genellikle tek hücreli yapıdaki canlı topluluğuna verilen isimdir.

Bu canlıların hastalıklara neden olduğu düşünülür. Ancak vücudumuzdaki mikroorganizmaların bir kısmı sağlığımız için faydalıdır.

MİKROORGANİZMA NEDİR

Bazı mikroorganizmalar ise (patojen olarak isimlendirilir) normal şartlarda insanlara zararı olmasa da uygun koşullarda yaşadığı canlıyı hasta edebilir.

Mikroorganizmalar: açık yara, deri, solunum ve sindirim yoluyla geçer.

Hava,su, toprak ve her yerde bulunur.

Özellikle nemli ve organik madde olan ortamlarda fazladırlar.Büyüklükleri namometre ile ölçülür.

FAYDALARI

Mikroorganizmalar yaşamın önemli bir halkasını oluştururlar ve onlarsız hayat olmaz.

Şarap, yoğurt, ekmek ve turşu gibi pek çok gıdanın elde edilmesinde aktif olarak görev alırlar.

Antibiyotiklerin elde edilmesinde yararlanılır.

Probiyotik gıdaların yapımında kullanılırlar.

ZARARLARI