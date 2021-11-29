Mikroplastik nedir

5 milimetre ile 1 mikrometre arasındaki boyutlarda olan plastik parçacıklarına ''mikroplastik'' denmektedir. Boyutları nedeniyle çıplak gözle fark edilmeleri neredeyse imkansızdır.

Pet şişelerden telefon kılıflarına kadar geniş bir kullanım alanı olan plastik, aynı zamanda en büyük kirlilik sorunlarından biridir.

Üretildikten sonra doğada kolay kolay kendiliğinden yok olmadığı için özellikle denizlerin kirlenmesine neden olan bu malzemenin temizlenmesi için çalışmalar sürekli devam ediyor.

Sulardaki kirliliğin en büyük sebebi olan ve farklı farklı boyutları bulunan plastikler, genelde gözle görülebilir boyuttadır. Ancak bir de gözle kolay fark edilemeyecek olanları vardır ve bunlara ''mikroplastik'' denmektedir.

MİKROPLASTİK NEDİR

1 milimetreden küçük (susam tanesi boyutunda) plastik parçacıklarına mikroplastik adı verilir. Bunu 5 milimetre olarak kabul eden yaklaşımlar da mevcut. Bu parçaların bazıları üretimde bazıları ise tüketimde oluşmaktadır.

Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla oluşan miktoplastikler, canlı sağlığı ve sürdürülebilir çevre için risk oluşturmaktadır. Plastik kullanımı aşırı arttıkça su kaynaklarında rastlanan mikroplastik miktarı da giderek artmaktadır.

Şampuan, deterjan, yüz temizleme ürünleri, diş macunu, kıyafet, çanta, ayakkabı, araba lastikleri gibi kullandığımız ürünler ya mikroplastik içermekte ya da kullandıkça çevreye mikroplastik saçabilmektedir.

MİKROPLASTİKİN ZARARLARI

Bu parçalar bir şekilde göl, deniz ve okyanuslara kadar ulaşır. Sudaki canlılar tarafından yutulan mikroplastikler, birincil üreticiden yırtıcılara doğru besin zinciri boyunca geçerek artan bir yoğunlukta birikime neden olabilir. Çoğumuz yaygın olarak yiyip içiyor, soluyoruz ancak görmüyoruz.

MİKROPLASTİK OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR

Uzmanlar, mikroplastiklerin oluşumunun önlenmesi için plastik kullanımın en aza indirgenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra çöplerin geri dönüşüme bırakılması, tek kullanımlık plastik ürünler yerine bez, file torba, porselen ve cam kapların kullanılması tavsiye edilmektedir.