Milis nedir

Genel olarak silahlı sivillerden oluşturulmuş paramiliter düzensiz askeri güce, milis denir.

Son günlerde sıkça duyulan kelimelerden biri de milis…

Askeri bir güç olarak tanımlanan milis, aslında birçok ülke ve bölgede farklı farklı anlamlarda kullanılıyor.

Hepsinin kökü askeri güce dayanırken, ilk olarak paramiliter sözcüğü dikkatleri çekiyor. Paramiliter; güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı anlamını taşıyor.

TDK’YA GÖRE MİLİS

TDK'ye göre ise milis, savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü ya da bazı ülkelerde yardımcı güvenlik gücü olarak şeklinde tanımlanır.

Milis birçok ülkede farklı adlara sahip olabilir. Ulusal muhafız gibi…

Ya da bir topluluğu, bölgeyi, mülkiyeti ve yasaları koruma amaçlı savunma faaliyeti veya hizmeti.

GEÇMİŞ DÖNEMDE ‘MİLİS’

Geçmişte Sovyetler Birliği, bazı Varşova Paktı ülkeleri, Yugoslavya gibi bazı eski komünist devletlerin ve günümüzde bazı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ulusal polis teşkilatı da karşımıza milis olarak çıkıyor.

Doğrudan desteklenmeyen ya da hükümet tarafından onaylanmamış özel, hükümet dışı kuvvet anlamları da milisi tanımlar.

Milis ayrıca, liderinin egemen bir devlet içindeki ulus altı bir bölge üzerinde askeri, ekonomik ve politik kontrol sahibi olmasını sağlayan düzensiz silahlı kuvvet olarak bilinir.