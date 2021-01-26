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    Militan nedir

    Militan, bir düşüncenin veya görüşün başarı kazanması için savaşan, gerekirse zor kullanarak ve yasa dışı yollarla mücadele eden kimselere denir.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 17:36
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    Militan nedir

    Militan, özellikle bir amacı desteklemek için şiddetle aktif, kavgacı veya saldırgan anlamına gelir.

    Latince kökenli olan militan kelimesi, "militar" kelimesinden türeyerek "asker olarak hizmet etmek" anlamına gelir.

    MİLİTAN TDK ANLAMI

    • Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.

    • Bir siyasal örgütün etkin üyesi.

    • Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar

    MİLİTAN KİME DENİR

    Militan savunduğu görüşü illegal yollarla arayan kişiye denir.

    Militan nedir #1

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