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Militan nedir
Militan, bir düşüncenin veya görüşün başarı kazanması için savaşan, gerekirse zor kullanarak ve yasa dışı yollarla mücadele eden kimselere denir.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 17:06
- Güncelleme : 26.01.2021 - 17:36
Militan, özellikle bir amacı desteklemek için şiddetle aktif, kavgacı veya saldırgan anlamına gelir.
Latince kökenli olan militan kelimesi, "militar" kelimesinden türeyerek "asker olarak hizmet etmek" anlamına gelir.
MİLİTAN TDK ANLAMI
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Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.
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Bir siyasal örgütün etkin üyesi.
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Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar
MİLİTAN KİME DENİR
Militan savunduğu görüşü illegal yollarla arayan kişiye denir.