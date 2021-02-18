Milli sporcu nasıl olunur, nereye başvurulur? Milli sporcu olma şartları 2021

Milli sporcu nasıl olunur, nereye başvurulur? Milli sporcu olma şartları 2021

Herhangi bir spor branşında uluslararası olarak ülkesini temsil eden sporculara milli sporcu unvanı verilir. Peki milli sporcu nasıl olunur, şartları nelerdir?

Bir sporcunun milli sporcu olabilmek için mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen turnuvalara katılması gerekmektedir.

Türkiye'de milli sporcu olmanın şartları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca açıklanmıştır.

Sporla ilgilenen vatandaşların merakla araştırdığı mill sporcu nasıl olunur? sorusu "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında" yönetmelik ile belirlenmiştir.

Peki milli sporcu nasıl olunur, şartları nelerdir, ne yapılması gerekir? İşte milli sporcu olmak isteyenlerin merak etitği bilgiler..

MİLLİ SPORCU NASIL OLUNUR?

Uzun yıllar profesyonel ve lisanslı olarak herhangi bir spor yapan vatandaşlar, mill sporcu olma konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Bir sporcunun milli sporcu olabilmesi içini federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuya verilen Milli Sporcu Belgesi'ne sahip olması gerekir.

Türkiye'yi uluslararası bir sporda temsil etmek isteyen sporcuların yönetmelik maddelerine uyup uymadıklarını inceledikten sonra, dilekçe doldurarak ekleri ile birlikte, Milli Sporcu Belgesini verecekleri ilgili federasyona zamanında teslim etmeleri gerekmektedir.

MİLLİ SPORCU OLMA ŞARTLARI 2021

Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır.

a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,

2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,

3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,

2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,

3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları finalleri,

5) Üniversite oyunları,

6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,

7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,

c) (C) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için (A) ve (B) sınıfı milli sporcu belgesi için öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.