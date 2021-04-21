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    Milyem değeri nedir

    Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanır.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:43
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    Milyem değeri nedir

    Milyem, alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir.

     

    Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin  içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

    Ancak, 1 gr HAS (24 ayar saf altın) 1000 milyem değil, 995 milyemdir. 14 ayar altın 585 milyem, 18 ayar altın ise 750 milyemdir.

    FİZİKİ ALTINLAR İÇİN MİLYEM DEĞERİ

    Bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlendiriliyor.

    Bankaların topladıkları fiziki altınlar için ayar ve ürün bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:

    Ayar

    Ürün

    Milyem

    24 Ayar

    Darphane Ürünleri

    0,995

    24 Ayar

    BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri

    0,995

    24 Ayar

    BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri

    0,992

    22 Ayar

    Darphane Üretimi Ziynet

    0,912

    22 Ayar

    22 Ayar Bilezik

    0,910

    22 Ayar

    Muhtelif Hurda Altın

    0,907

    21 Ayar

    Muhtelif Hurda Altın

    0,855

    18 Ayar

    Muhtelif Hurda Altın

    0,725

    14 Ayar

    Muhtelif Hurda Altın

    0,555

    8 Ayar

    Muhtelif Hurda Altın

    0,2975

    Milyem değeri nedir #1

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