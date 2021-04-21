Milyem değeri nedir

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanır.

Milyem, alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir.

Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

Ancak, 1 gr HAS (24 ayar saf altın) 1000 milyem değil, 995 milyemdir. 14 ayar altın 585 milyem, 18 ayar altın ise 750 milyemdir.

FİZİKİ ALTINLAR İÇİN MİLYEM DEĞERİ

Bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlendiriliyor.

Bankaların topladıkları fiziki altınlar için ayar ve ürün bazında belirlenen milyem değerleri şöyle: