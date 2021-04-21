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Milyem değeri nedir
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 17:40
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:43
Milyem, alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir.
Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
Ancak, 1 gr HAS (24 ayar saf altın) 1000 milyem değil, 995 milyemdir. 14 ayar altın 585 milyem, 18 ayar altın ise 750 milyemdir.
FİZİKİ ALTINLAR İÇİN MİLYEM DEĞERİ
Bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlendiriliyor.
Bankaların topladıkları fiziki altınlar için ayar ve ürün bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:
|
Ayar
|
Ürün
|
Milyem
|
24 Ayar
|
Darphane Ürünleri
|
0,995
|
24 Ayar
|
BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri
|
0,995
|
24 Ayar
|
BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri
|
0,992
|
22 Ayar
|
Darphane Üretimi Ziynet
|
0,912
|
22 Ayar
|
22 Ayar Bilezik
|
0,910
|
22 Ayar
|
Muhtelif Hurda Altın
|
0,907
|
21 Ayar
|
Muhtelif Hurda Altın
|
0,855
|
18 Ayar
|
Muhtelif Hurda Altın
|
0,725
|
14 Ayar
|
Muhtelif Hurda Altın
|
0,555
|
8 Ayar
|
Muhtelif Hurda Altın
|
0,2975