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Minestrone nedir
Minestrone çorbası bol sebzeyle yapılan, İtalyan mutfağına ait bir yemektir.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 14:35
- Güncelleme : 28.10.2021 - 14:42
TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, Danilo Zanna'nın yarışmacılara yaptırdığı çorba seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Ekran başındaki izleyiciler çorba tarifi için araştırmalara başladı.
MİNESTRONE NEDİR
İtalyan mutfağına ait olan Minestrone, 'çorba' anlamına gelen yemek, malzeme çeşitliliği nedeni ile 'büyük çorba' olarak da biliniyor.
Bol sebze içeren çorba, kış mevsiminde sıkça tüketiliyor.
MİNESTRONE TARİFİ
MALZEMELER
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet patates
- 3 dal kereviz sapı
- 5 adet taze fasulye ya da tercihe göre bakla
- Yarım su bardağı Meksika fasulyesi ya da arzuya göre kuru fasulye
- 100 gram karnabahar
- 1 dal pırasa
- 4 dal taze fesleğen
- 5 su bardağı sıcak tavuk suyu
- 1 su bardağı boncuk makarna
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Servisi için: Bir avuç iri rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
- Kabuğu soyulan kuru soğanlar küçük parçalar halinde doğranır.
- Bıçağın tersiyle ezilen sarımsaklar incecik kıyılır.
- Patatesler iri küpler halinde doğranır.
- Arzuya göre kabuğu soyulan ya da üzeri kazılan kabak ve havuçlar patateslerle uyumlu olacak şekilde doğranır.
- Bol suda yıknan kereviz sapları ve pırasalar incecik kıyılır.
- Karnabahar küçük çiçekler halinde bölünür.
- Tercihe göre seçilen tace fasulyenin kılçıkları temizlenir.
- Fesleğen yaprakları ayıklanır.
- Tencerede kızdırılan zeytinyağına kuru soğanlar eklenerek sotelenir.
- Sarımsaklarla birlikte salça da eklenir ve hepsi birlikte kavrulur.
- Sırasıyla; havuç, karnabahar, Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasa eklenir.
- Sebzelerin üzerine sıcak tavuz suyu eklenir ve 15-20 dakika kadar pişirilir.
- Tuz ve baharat eklenerek fesleğen yaprakları ve makarna ile birlikte kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişmeye bırakılır.
- Servis edileceği zaman parmesan peyniri eklenir ve sıcak olarak sunulur.