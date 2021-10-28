Minestrone nedir

Minestrone çorbası bol sebzeyle yapılan, İtalyan mutfağına ait bir yemektir.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, Danilo Zanna'nın yarışmacılara yaptırdığı çorba seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ekran başındaki izleyiciler çorba tarifi için araştırmalara başladı.

MİNESTRONE NEDİR

İtalyan mutfağına ait olan Minestrone, 'çorba' anlamına gelen yemek, malzeme çeşitliliği nedeni ile 'büyük çorba' olarak da biliniyor.

Bol sebze içeren çorba, kış mevsiminde sıkça tüketiliyor.

MİNESTRONE TARİFİ

MALZEMELER

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet patates

3 dal kereviz sapı

5 adet taze fasulye ya da tercihe göre bakla

Yarım su bardağı Meksika fasulyesi ya da arzuya göre kuru fasulye

100 gram karnabahar

1 dal pırasa

4 dal taze fesleğen

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 su bardağı boncuk makarna

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Servisi için: Bir avuç iri rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI