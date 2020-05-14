Minimalizm nedir

Minimalizm, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bir sanat akımıdır.

ABC sanatı ya da minimal sanat olarak da bilinen minimalizm, çoğunlukla müzikte ve görsel sanatlarda ön plana çıkan bir sanat akımları arasında yer almaktadır.

Akımın ortaya çıkışındaki gerçek sebep, sanatçıların soyut dışavurumculuk kavramının şekle ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı tepki gösterme amacı gütmeleri olmuştur.

Çünkü minimalist sanatçı, yalnızda nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ister.

ÖNCELİK SADELİK VE YALINLIKTIR

Minimalizmde sanatçının önceliği, ortaya koyduğu eserde sadelik ve yalınlıktır. Bu bağlamda sanatçı, eserdeki içeriği an aza indirgemeye çalışmaktadır.

Minimalist sanat akımı için, ''Sade ama basit olmayan, yalın ama yavan olmayan bir güzellik anlayışıdır.'' ifadelerini kullanan Alman düşünür Hegel, akımı en kolay biçimiyle ifade etmişti.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Minimalist sanatçılar çoğunlukla müzik ve heykel alanlarında eserler ortaya koymuştur.

Minimalizmin önemli temsilcileri arasında yer alan sanatçılar ise şu şekildedir:

Carl Andre

Sol LeWitt

Robert Morris

Richard Serra

Philip Glass

Steve Reich

John Adams

Yan Tiersen

GÜNÜMÜZDE YAŞAM FELSEFESİ HALİNE GELMİŞTİR

Ortaya çıktığı ilk dönemde popüler bir sanat akımı olan minimalizm, günümüzde ise zamanla bir yaşam felsefesi şekline bürünmüştür.

Bir felsefe olarak benimsenen minimalizm de tıpkı sanatta olduğu gibi; fazlalığa, karmaşaya ve biçimciliğe karşı tepki niteliğindedir.