Miselyum nedir

Miselyum için, mantar tarafından besin maddelerini sindirmek için kullanılan bir nöral ağ denilebilir.

Mantarların gövdesinde bulunan beyaz ipliksi dokulara miselyum denir.

Mantarların yeraltında beyni olarak görev yapan miselyum, besinlerin sindirilmesinde rol oynar.

Dünya'da nerede olursanız olun bastığınız toprağın altında hep miselyum olduğu bilinir.

MİSELYUM İLE ÇEVRECİ ÜRETİM

Miselyum, çevreci üreticilerin de ilgisini çekmiş durumda.

Geri dönüştürülebilir ürünler kapsamında "mantar bazlı" eşyalar yapılıyor. Bu noktada ise miselyum, üretimi kolaylaştıran bir madde olarak öne çıkıyor.

Miselyum ürünlerini, çöpünüzü plastik, kağıt, pil ayırır gibi ayrıca bir ayırma işlemine ihtiyacınız olmadan direkt doğaya bırakabiliyorsunuz. Çünkü mantar ve tahıllar günler içinde toprağa hızlıca karışacak ve geride doğanın baş etmesi gereken hiçbir kalıntı bırakmıyor.