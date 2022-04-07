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    MİT'in ilk kriteri: Ketumiyet nedir

    Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı şartları arasında bulunan "ketumiyet" özelliği ne demek merak edildi. Başvuru yapacak olanlar için "ketumiyet" nedir açıklıyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 16:25
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    MİT'in ilk kriteri: Ketumiyet nedir

    MİT ajanı olmak, milyonlarca insanın hayallerini süslemiştir.

    Nadiren personel alımı  ilanı yayınlayan MİT, belirlenen kriterlerin sağlanması durumunda iş görüşmesine çağırır.

    Eğitim, yaş, yabancı dil gibi şartların yanı sıra MİT işe alımlarında kişisel özellikler de büyük önem taşıyor.

    Bu özellikler arasında ise en dikkat çekeni "ketumiyet".

    Ketum kelimesinden gelen ketumiyet nedir, ne demektir merak ediliyor.

    Peki ketumiyet nedir, ketum olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte ipuçları...

    Ketumiyet kelime anlamı

    Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde yer alan bilgilere göre “ketumiyet” ağzı sıkılık anlamına geliyor.

    Yani iş ilanlarında karşılaşılan özellikler arasında bulunan ketumiyette kişinin ağzının sıkı olması isteniyor. Örnek olarak işyerinde gizli kalması gereken bilginin dışarıya aktarılmaması adına bu özellik aranan özellikler arasına ekleniyor.

    Ketumiyet, sır saklama bilincinin kişiye yerleşmesidir.

    MİT'in de olmazsa olmazları arasında yer alan ketumiyet, ser verip sır vermeyen demektir.

    MİT in ilk kriteri: Ketumiyet nedir #1

    KETUM NASIL OLUNUR?

    Ketum olmak, kendi sırlarını içinde tutmak, kimseyle derdini paylaşmamak, sıkıldığını, üzüldüğünü, korktuğunu dışarıya belli etmemek olarak tanımlanabilir.

    Bazı insanlar ise hiçbir şekilde ne duygularını ne de düşüncelerini belli etmez. Ne kadar üzgün ya da sinirli olurlarsa olsunlar bunu saklayabilirler. Bunu başarabilirseniz, ketum olmuş olursunuz.


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