Mizantropi nedir

İnsanlardan nefret etmek, ürkmek veya sevmemek anlamına gelir.

İnsanlığın doğasına veya eylemlerine karşı nefret beslenmesi olarak tanımlanan mizantropi, bir başka ifade ile sevgi ve benzeri duygu durumlarını anlatan hümanizmin zıttıdır.

Bu görüş ve düşüncelerin etkin olduğu kimselere ise mizantropist adı verilir.

KÖTÜLÜKLERE GÖZ YUMUYOR

İnsanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünen mizantropistlere göre; bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar. Bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapar.

YALNIZCA KATLETME EYLEMİ OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Uzmanlar, mizantropinin yalnızca katletme eylemi olarak akla gelmemesi gerektiğini belirtirken, insanoğlunun yeltendiği her türlü suç, şiddet ve kötülük eylemlerinin bu düşüncenin ortaya çıkmasında rol aldığını aktarıyor.

YARGILAMA MANTIĞI

Kıskançlık, zafer duygusunun tatmin edilememesi, küçük düşürülme ve çağsal eylemlerin şiddetle yanlış yansıtılması, cinsel organı tanımada yetersizlik ve utanma duygusunun yanlış bir şekilde kazandırılması gibi benzeri eylemlerden dolayı ortaya çıkan mizantropi, bunları yaşayan bireyin ise yargılama mantığına doğru sürüklendiğine vurgu yapar.

PİŞMANLIK DUYGUSU

Yargılama sürecinin devamında ise genellikle bireylerde pişmanlık duygusu ortaya çıkar. Genellikle pişmanlık sürecinin başlaması ya da herhangi bir duygusal durum esnasında yaşanabilecek vicdani bir hareketlenme bireyin hayatı boyunca yapmış olduğu seçimlerden dolayı acı bir şekilde sorumluluk duymasına sebep olurken, ardından büyük bir ihtimalle intihara dönük seçimler yapmasına neden olur.