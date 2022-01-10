Mizofoni nedir

Yabancı literatürde 'misophonia' olarak bilinen mizofoni hastalığı, seslere karşı aşırı hassasiyet ve ve seçici ses duyarlılığı sendromu olarak tanımlanmaktadır.

Latince bir kelime olan mizofoni; nefret anlamına gelen ''miso'' ve ses anlamına gelen ''phonia'' kelimelerinden oluşmaktadır.

Modern toplumlarda görülme sıklığı her geçen gün daha da artış gösteren misophonia hastalığı, pek çok kişi için hayatı çekilmez bir hale sokabilmektedir.

Dünya genelinde her 100 kişiden 20'sinde görülen misophonia yani mizofoni, sıklıkla kadınlarda ve 9 ila 12 yaş arasındaki ergenlik çağı çocuklarında görülmektedir.

Kulak hassasiyeti yaşayan kişilerde görülme sıklığı oldukça fazla olan mizofoni, belirli seslere karşı aşırı rahatsızlık duymak olarak tanımlanabilmektedir.

MİZOFONİ NEDİR

Mizofoni, insanların çiğneme veya nefes alma gibi sıradan seslere anormal derecede güçlü ve olumsuz tepkiler verdiği bir bozukluktur.

Hasta birey; sakız çiğneme, nefes alma, tırnak kesme, koklama, ağız şapırdatma, horlama, ıslık, öksürük, esneme, yürüme, konuşma, yemek yeme ve hatta diş fırçalama gibi günlük yaşamda sıkça karşılaşılabilecek seslerden rahatsız olmaktadır.

İlk defa 2001 yılında Jastreboff adlı bilim adamı tarafından tanımlanan misophonia hastalığına sahip kişi, çevresel seslerden duyduğu rahatsızlık nedeni ile zamanla sosyal hayattan uzaklaşmakta ve yalnızlaşmaya başlamaktadır.

Bazı araştırmalar mizofoninin, dünya nüfusunun yaklaşık % 20'sinde görüldüğünü göstermektedir. Ortalama her 10 insandan 2'sinde mizofoni rahatsızlığına rastlamak mümkündür.

MİZOFONİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Misophonia hastalığı bulunan kişiler, rahatsızlıklarını tetikleyen ses ile birlikte kendilerini bir anda sosyal bir kramp içerisinde bulmaktadır.

Bu seslerin sürekliliği ve şiddeti devam ettikçe kişi oto kontrolünü kaybetmeke ve saldırganlaşarak şiddet eğilimi içerisine girebilmektedir. Misophonia'nın en sık görülen belirtileri şunlardır:

Yutkunma, öksürük, sakız çiğneme, çekirdek çitleme, kağıt yırtılması gülme, saat alarmı, vb. seslere karşı aşırı hassasiyet göstermek

Rahatsız edici sesler karşısında kulaklarını kapatma ve gürültüden uzaklaşma isteği

Gergin, sinirli, endişeli ve sıkıntılı davranışlar

Sesler devam ettikçe göğüs kafesinde hissedilen sıkışma hissi ve stres

Gündüz olağan çevresel sesler nedeniyle devamlı stresli olma, gece ise sessizlikten gelen huzur hissi

Bebek ve çocuk ağlamalarına tahammül edememe

Başka birinin ayaklarını ritmik şekilde sallaması

Herhangi bir nesneye ritmik şekilde vurularak çıkarılan seslerden rahatsız olma

TEDAVİSİ

Misophonia hastalığı konusunda en etkili tedavi yönteminin eğitim ve danışmanlık yöntemi olduğu kanıtlanmıştır. Böylece hasta, rahatsızlığı konusunda desteklenir ve bu hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmesi sağlanır. Misophonia çözümü için hastaya özel uygulanan terapi şekilleri şunlardır:

Bilişsel davranışçı terapi: Hastanın sıkıntılarının azaltılması, sesler hakkında daha farklı düşünmesi ve değişimin keşfedilmesi amaçlanır.