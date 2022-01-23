Mizojini nedir

Mizojini bir diğer adıyla kadın düşmanlığı, kadınlara karşı duyulan antipatik, soğukluk ve abartılı bir şekilde gelişen düşmanlıktır.

Yunancadaki kadın (gyne) ve nefret etmek (misein) kelimelerinden türetilen "misogyny" terimi, kadın düşmanlığı anlamına gelmektedir.

Kadın düşmanlığı, genelde erkeklerde görülse de kendi hem cinslerine karşı düşmanlık besleyen kadınlar da vardır.

Bu durum, Antik çağdan günümüze kadar kabilelerden topluluklara, cemaatler ve toplumlar arasında her daim varlığını korumuştur.

Mizojini rahatsızlığı, toplumsal anlamda herkesin dikkat etmesi gereken bir rahatsızlıktır. Feminist sosyal hizmet platformu, kadın düşmanlığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra kadın düşmanlığına karşı çalışmalar, bireysel ya da toplumsal anlamda da devam etmektedir.

MİZOJİNİST NEDİR

Kadınlara her türlü düşmanlık, nefret, ön yargılı, korku verici tutum ve davranışlara ''mizojinist'' denir.

Yanınızda bulunan arkadaşınız, kapı komşunuz, ailenizden birileri, yani herkes bu tip düşüncelere kapılabilir. Ayrıca hayatın her yerinde karşınıza çıkabilir.

Sürekli olarak kadınlara yönelik olumsuz düşüncelere sahip bireyler, kesinlikle tedavi edilmeli ve toplum için zararsız bir duruma getirilmelidir.

MİZOJİNİSTLER NASIL DAVRANIR

Mizojinist insanlar, kadınlar ile kendilerini sürekli olarak rekabet halinde görürler. Sosyal yaşamda ya da özel yaşamda kadınların başarısından ve mutluluklarından haz etmezler.

Genellikle kadına yönelik şiddet olarak ortaya çıkar. Türkiye'de bu durum 2017 yılında %25, 2020 yılında neredeyse %50 kadar artmış durumdadır.

Mizojini hastalığına sahip, yani kadın düşmanlığı yaşayan bireyler, kadını düşman olarak görü ve aldatmaya yönelik tutum sergilerler.

Kadınlar ile birlikte olmak ve kadınlarla zaman geçirmek istemezler. Kısacası kadınlardan sadece kadın olduğu için nefret ederler. Mizojinist insanların kesinlikle tedavi edilmesi ve bir psikolog tarafından takip edilmesi gerekir.