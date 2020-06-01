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Modernizm nedir
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 18:26
19’uncu yüzyılda endüstri devriminden sonra ortaya çıkan gelişmeler (bilim, teknik ve endüstrinin gelişmesi, zevkin sade ve işlevsele yönelmesi) sebebiyle artık tarihten referans almayı bırakan ve tamamen özgün yaratıma dayanan "modern düşünce"nin akımlaştırılmış ve haliyle çeşitli kurallara bağlanmış haline denir.
FRANSA’DA ORTAYA ÇIKTI
Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist hareketin, 19’uncu yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir.
Modernizm, 1884-1914 yılları arasında hüküm sürmüştür.
YENİ BİR KÜLTÜR İCADI
Tarihçilere göre modernizmin temelde dayandığı fikir; geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp, yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir.
HER ŞEY SORGULANSIN
Kavram, ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Böylelikle kültürün öğeleri yeni ve daha iyi olanla değiştirilebilir.
İYİ VE GÜZEL
Modernizme göre; 20’nci yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcı, aynı zamanda yeni oldukları için 'iyi' ve 'güzel' olarak betimlenir.
İKİ HAREKET
Modernizm, tanınmış gelenekleri kıran bir stil anlatmak için kullanılmıştır. Bazıları 20’nci yüzyılda gözlemlenen modernizmi "modernizm" ve "postmodernizm" olmak üzere iki harekette incelerler.