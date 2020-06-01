Modernizm nedir

Modernizm, 19’uncu yüzyılda edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıktı.

19’uncu yüzyılda endüstri devriminden sonra ortaya çıkan gelişmeler (bilim, teknik ve endüstrinin gelişmesi, zevkin sade ve işlevsele yönelmesi) sebebiyle artık tarihten referans almayı bırakan ve tamamen özgün yaratıma dayanan "modern düşünce"nin akımlaştırılmış ve haliyle çeşitli kurallara bağlanmış haline denir.

FRANSA’DA ORTAYA ÇIKTI

Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist hareketin, 19’uncu yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir.

Modernizm, 1884-1914 yılları arasında hüküm sürmüştür.

YENİ BİR KÜLTÜR İCADI

Tarihçilere göre modernizmin temelde dayandığı fikir; geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp, yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir.

HER ŞEY SORGULANSIN

Kavram, ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Böylelikle kültürün öğeleri yeni ve daha iyi olanla değiştirilebilir.

İYİ VE GÜZEL

Modernizme göre; 20’nci yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcı, aynı zamanda yeni oldukları için 'iyi' ve 'güzel' olarak betimlenir.

İKİ HAREKET

Modernizm, tanınmış gelenekleri kıran bir stil anlatmak için kullanılmıştır. Bazıları 20’nci yüzyılda gözlemlenen modernizmi "modernizm" ve "postmodernizm" olmak üzere iki harekette incelerler.