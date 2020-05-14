Moebius sendromu nedir

Hastaların yüz ve göz kaslarını yeteri kadar hareket ettirememesi durumuna denir. Nörolojik bir hastalıktır.

Kasların hareketsizliği ile erken dönemlerde başlayan bu hastalık, yüz felci gibi görülebilir.

Bu hastalığa sahip olan kişiler, görme sırasında kontrolsüzlük yaşayabilir.

Tam olarak odaklanmayabilir.

Bireylerin uyku sırasında gözleri tam olarak kapanmadığı için göz çevresi kuruyabilir.

Bu hastalığın neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Fakat genetik ve çevresel faktörler etkileyebiliyor.

Hamilelik sırasında uyuşturucu ve ilaç kullanımının, Moebius sendromunu tetikleyebildiği belirtiliyor.

Evli çiftte bu hastalık varsa çocuklarında da görülmesi yüksek bir ihtimaldir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Göz hareketlerininin kontrol edilmemesi,

Yutmakta zorlanma,

Ağızda sulanma,

Kulak memesi deformeleri,

Yumru ayak, düztabanlık,

Süt dişi veya kalıcı dişlerin eksik olması,

Kas eksikliği,

Damakta güçsüzlük gibi belirtilerdir.

Ayrıca bu hastalık otizm ile benzer olarak gözükebilir.

Hastalıkta erken teşhis her zaman çok önemlidir.

Tedaviye başlamadan önce bu hastalığın altında yatan başka bir durum olup olmadığı araştırılmalı ve alanında uzman bir hekim tarafından kontrol edilmelidir.