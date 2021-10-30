Moka Pot nedir

İtalyanların olmazsa olmaz yeniliklerinden kahve demleme aleti 'Moka Pot', kahveseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Moka Pot, İtalyanların geleneksel filtre kahve yapma tekniklerinden biri olup,ocak üzerinde demlenebilen elektiriksiz cezvedir.

Yöntem bakımından Türk kahvesine benzemesiyle ülkemizde kahve bağımlıları tarafından şimdiden ilgi görmeye başladı.

Adını Yemen'de kahveye de adını veren Mocha'dan alır. Milattan sonra 850'li yıllarda kahvenin Etiyopyalı kabileler tarafından keşfedildiği, Yemenli tüccarların da kahve ticaretini yaptığı düşünülüyor.

MOKA POT'UN DEMLEME AŞAMALARI

Moka Pot ile kahvenizi nasıl demleyeceğinizi sizler için anlattık;

Moka Pot'in alt haznesini hava sübabının tam altına gelecek kadar suyla dolduruyoruz. Espressodan biraz daha kalın öğütülmüş kahveyi, bastırmadan metal filtrenin kenarıyla aynı seviyede kalacak şekilde dolduruyoruz. Moka Pot'u ister közde ateş yakarak ister ocağınızın üzerine koyun. Kaynama başladığında cezveyi ateşten alın ve servis etmeye başlayın.

İşte bu kadar basit kahveniz hazır!